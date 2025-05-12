Актер Руслан Алдонин пострадал в драке возле бара в Москве

Фото: vk.com/Ruslan Aldonin

Актер Руслан Алдонин пострадал в драке возле бара на Цветном бульваре в Москве. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам актера, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая. После того как его нашли без сознания, к месту ЧП была вызвана бригада неотложной скорой помощи и полиция.

"Все, что я помню, я убегал от троих людей. Был пьян, признаюсь. И даже если сказал резкое слово или шутку неудачную, беру перед своими обидчиками слова обратно. Но за это (слова. – Прим. ред.) топтать толпой пьяного, не очень громоздкого мужчину?" – сказал на опубликованном видео Алдонин.

Актер добавил, что помнит случившееся обрывками. Но считает, что кто-то из незнакомых что-то вытащил из его кармана. Он подчеркнул, что после драки у него пропал паспорт, вероятно, именно документ и забрали из кармана.

Алдонин обратился к тем, кто видел драку. А также к тем, кто украл паспорт.

"Пожалуйста, подкиньте куда-нибудь в бюро находок паспорт. Зачем он вам нужен?" – заявил актер.

Ранее актер Илья Дель получил два ножевых ранения после ссоры с актрисой театра комедии имени Н. П. Акимова Александрой Дроздовой. Мужчину доставили в больницу.

Позже суд отправил Дроздову под домашний арест до 11 июня 2025 года. Ей запрещено выходить из дома, использовать телефон, интернет и почтовую связь. Сам Дель назвал наказание для актрисы "слишком жестоким и суровым".

