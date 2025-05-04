Полиция проверит информацию о нападении на Кадышеву после концерта в Иванове

Фото: телеграм-канал Mash

Полиция в Иванове проверит информацию о нападении женщины на исполнительницу после концерта, написала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о происшествии с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой.

По данным Волк, сообщение о том, что неизвестная женщина после завершения концерта напала на солистку, поступило 30 апреля. Сотрудники Росгвардии доставили нарушительницу в отдел полиции.

Ранее актер Илья Дель получил два ножевых ранения после ссоры с актрисой театра комедии имени Н. П. Акимова Александрой Дроздовой. Мужчину доставили в больницу.

Спустя время суд отправил Дроздову под домашний арест до 11 июня 2025 года. Ей запрещено выходить из дома, использовать телефон, интернет и почтовую связь. Сам Дель назвал наказание для актрисы "слишком жестоким и суровым".