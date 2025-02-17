17 февраля, 17:40Шоу-бизнес
Общественники призвали Беглова отменить концерт Киркорова в Петербурге
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сибирское общественное движение "Радетель" призвало губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отменить концерт певца Филиппа Киркорова, передает "Абзац".
Артист планирует выступить в большом концертном зале "Октябрьский" в конце апреля. Организация обратилась в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору города с просьбой не допустить концертов Киркорова.
По мнению общественников, творчество Киркорова представляет собой "деструктивную идеологию". В качестве аргумента общественники назвали нападение певца на директора "Золотого граммофона" и перформанс с попыткой взобраться на крест на юбилейном выступлении. Кроме того, указали они, Киркоров насмехался над традиционными ценностями в клипе "Ибица".
Тем временем народный артист объявил о своем возвращении на российскую сцену после года перерыва. В 2025 году ожидается два концерта исполнителя.
Летом 2024 года суд оштрафовал Киркорова за неуплату штрафа, который ему назначили за парковку транспортного средства в неположенном месте. Сумма взыскания составила 6 тысяч рублей.
Суд взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей