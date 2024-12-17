Филипп Киркоров заявил, что его укусила выдра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российского певца Филиппа Киркорова во время съемок фильма "Братья" укусила выдра. Об этом исполнитель рассказал в беседе с Super.ru.

По его словам, во время съемок не удалось найти ни врачей, ни антибиотиков, однако помог подорожник. После этого, как утверждает певец, он из-за жары потерял сознание прямо на съемочной площадке.

При этом Киркоров отметил действия юмориста Дениса Дорохова, который играет вместе с исполнителем в фильме одну из главных ролей. Артист рассказал, что именно напарник сделал ему искусственное дыхание.

Кроме того, исполнитель заявил, что этот инцидент попал в фильм.

Ранее Киркоров назвал блогера Анастасию Ивлееву "крысой". Он также отметил, что блогер не извинилась перед ним. Исполнитель оскорбил Ивлеву и другими нецензурными выражениями.

