17 декабря, 12:41Шоу-бизнес
Филипп Киркоров заявил, что его укусила выдра
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российского певца Филиппа Киркорова во время съемок фильма "Братья" укусила выдра. Об этом исполнитель рассказал в беседе с Super.ru.
По его словам, во время съемок не удалось найти ни врачей, ни антибиотиков, однако помог подорожник. После этого, как утверждает певец, он из-за жары потерял сознание прямо на съемочной площадке.
При этом Киркоров отметил действия юмориста Дениса Дорохова, который играет вместе с исполнителем в фильме одну из главных ролей. Артист рассказал, что именно напарник сделал ему искусственное дыхание.
Кроме того, исполнитель заявил, что этот инцидент попал в фильм.
Ранее Киркоров назвал блогера Анастасию Ивлееву "крысой". Он также отметил, что блогер не извинилась перед ним. Исполнитель оскорбил Ивлеву и другими нецензурными выражениями.
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