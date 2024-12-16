Филипп Киркоров решил засудить строительную компанию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Филипп Киркоров подал в Арбитражный суд Москвы иск более чем на 2,6 миллиона рублей к гендиректору строительной компании "РБ Хауз" Николаю Беляну. Сама компания привлечена к судебному разбирательству как третье лицо, следует из картотеки дел судебной инстанции.

Суд указал, что иск от исполнителя поступил в суд 11 декабря. Причина такого решения со стороны Киркорова не называется. По данным в базе системы "СПАРК", "РБ Хауз" числится компанией, которая в данный момент проходит процедуру банкротств.

Ранее СМИ утверждали, что судебные приставы объявили Киркорова в розыск из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Якобы артист задолжал 24 тысячи рублей. Однако представитель певца Екатерина Успенская опровергла информацию о задолженности по штрафам. В доказательство своих слов она показала скриншот с сайта "Помощник водителя", на котором видно, что долгов у исполнителя нет.