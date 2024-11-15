Представитель Киркорова опровергла сообщения о долгах певца по штрафам за нарушение ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения о том, что у артиста есть задолженности по штрафам за нарушение ПДД, передает РИА Новости.

По ее словам, все штрафы Киркорова оплачены. Ситуацию она назвала недоразумением. В доказательство своих слов Успенская показала скриншот с сайта "Помощник водителя", на котором видно, что задолженности у певца нет.

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что судебные приставы объявили Киркорова в розыск более чем из-за 30 неоплаченных штрафов. Отмечалось, якобы артист задолжал 24 тысячи рублей.

В сентябре мировой судья судебного участка № 373 Таганского района Москвы взыскал задолженность с народного артиста РФ Бедроса Киркорова. С него взыскали недоимку по налогам. До этого на Киркорова-старшего было заведено административное дело по статье "Уклонение от исполнения административного наказания" КоАП РФ.

Позже появилась информация, что штрафы появились у исполнителя за возможное превышение скорости при управлении автомобилем. В свою очередь, Киркоров-младший отреагировал на сообщения о штрафах своего отца и заявил, что ничего не знает об этом. Он также отметил, что не понимает, как они могли прийти его отцу, если тот даже не умеет водить автомобиль.