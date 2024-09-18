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18 сентября, 11:24

Культура

Суд в Москве взыскал задолженность с Бедроса Киркорова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мировой судья судебного участка № 373 Таганского района Москвы взыскал задолженность с народного артиста РФ Бедроса Киркорова, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

По данным судебной инстанции, с Киркорова взыскали недоимку по налогам.

Ранее на Киркорова-старшего было заведено административное дело по статье "Уклонение от исполнения административного наказания" КоАП РФ.

Позже появилась информация, что штрафы появились у исполнителя за возможное превышение скорости при управлении автомобилем. В свою очередь, Филипп Киркоров отреагировал на сообщения о штрафах своего отца и заявил, что ничего не знает об этом. Киркоров-младший также отметил, что не понимает, как они могли прийти его отцу, если тот даже не умеет водить автомобиль.

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