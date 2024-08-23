Киркоров заявил, что ничего не знает о судебных штрафах своего отца

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист России Филипп Киркоров ничего не знает об административных штрафах своего отца Бедроса Киркорова, зарегистрированных в Москве, передает РИА Новости.

На открытии международного музыкального конкурса "Новая Волна в Сириусе" артист признался, что даже не понимает, за что Киркорову-старшему могли прийти штрафы. Он признался, что отец даже не умеет водить машину.

Отвечая на вопрос журналистов о штрафах за возможное превышение скорости не его отцом, а спутницей Киркорова-старшего, артист ответил, что он не женат. При этом Киркоров-младший пообещал разобраться с этим вопросом.

Он также объяснил, что в последнее время загружен съемками фильма, часть эпизодов которого снимается на территории Сочинского национального парка.

Ранее стало известно, что на Киркорова-старшего завели административное дело по статье "Уклонение от исполнения административного наказания" КоАП РФ. Причина и размер штрафа при этом не указываются.

92-летнему Киркорову грозит административный штраф в двукратном размере неуплаченной суммы, административный арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ. 16 августа суд вернул протокол о правонарушении и другие материалы дела в орган для устранения недостатков. После этого дело может снова поступить в суд для рассмотрения.

В конце апреля 2024-го Киркоров-младший попал в аналогичную ситуацию. Суд обязал его выплатить штраф за неуплату ранее выписанного штрафа. Киркорова-младшего признали виновным в совершении правонарушения по статье об уклонении от исполнения административного наказания. В связи с этим исполнитель должен был выплатить 6 тысяч рублей.