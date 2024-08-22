На Бедроса Киркорова заведено административное дело за неуплату штрафа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На народного артиста РФ Бедроса Киркорова завели административное дело, по решению которого ему может грозить арест за уклонение от уплаты штрафа, следует из данных на портале столичных мировых судей.

Ему вменяют первую часть статьи "Уклонение от исполнения административного наказания" КоАП РФ. Причина и размер штрафа при этом на портале не указываются.

Киркорову-старшему грозит административный штраф в двукратном размере неуплаченной суммы, административный арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

Кроме того, на сайте сказано, что 16 августа суд вернул протокол о правонарушении и другие материалы дела в орган для устранения недостатков. После этого дело может снова поступить в суд для рассмотрения.

В конце апреля 2024-го сын артиста российский певец Филипп Киркоров попал в аналогичную ситуацию. Суд обязал его выплатить штраф за неуплату ранее выписанного штрафа. Киркорова-младшего признали виновным в совершении правонарушения по статье об уклонении от исполнения административного наказания. В связи с этим исполнитель должен был выплатить 6 тысяч рублей.