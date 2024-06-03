Юморист Гальцев задолжал ФНС РФ более 850 тысяч рублей

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Юморист Юрий Гальцев, возглавляющий Театр эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России свыше 850 тысяч рублей. Об этом сообщает санкт-петербургское издание "Комсомольской правды" со ссылкой на материалы ФНС России.

"Индивидуальный предприниматель Юрий Гальцев должен 853 868 рублей в качестве единого налогового платежа", – указано в документах.

Свое ИП Гальцев зарегистрировал в 2017 году, говорится в сообщении. Основной вид деятельности – художественное творчество, а также издание газет, работа рекламных агентств, торговля обувью и другое.

В качестве ИП Гальцев также был поставщиком услуг в рамках госзакупок, а заказчиком – Театр эстрады имени Райкина. Более того, юморист получал от государства поддержку в виде субсидий в размере 12 тысяч рублей, указало издание.

Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве взыскал с актрисы Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева свыше 26 тысяч рублей за долги по услугам ЖКХ. Дело рассматривалось в судебном участке № 157 района Хорошёво-Мнёвники. Денежные средства взысканы с Боярской и ее мужа в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошёво-Мнёвники".