Суд взыскал с актрисы Боярской и ее мужа 26 тыс руб по долгам за ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мировой суд в столице взыскал с актрисы Елизаветы Боярской и ее мужа свыше 26 тысяч рублей за долги по услугам ЖКХ. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка № 157 района Хорошёво-Мнёвники. Средства он взыскал с Боярской и ее супруга Максима Матвеева в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошёво-Мнёвники".

Ранее сообщалось, что долги россиян за услуги ЖКХ достигли почти 900 миллиардов рублей. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сказал, что большой вклад в рост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями вносят управляющие компании, не перечисляющие деньги, собранные с жителей.