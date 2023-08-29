Глава ФССП описал Путину портрет типичного должника

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) описала примерный портрет среднестатистического должника. Им стал мужчина или женщина от 30 до 45 лет. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал глава организации Дмитрий Аристов, передает сайт Кремля.

Аристов на встрече с Путиным отчитался о результатах основных направлений работы ФССП за истекший период. В особенности глава службы рассказал, что за последние два года общий объем взысканий возрос на две трети и за 2022 год превзошел критическую цифру – один триллион рублей.

В связи с этим Аристов озвучил президенту РФ условный портрет должника. Выяснилось, что это женщины от 40 до 50 лет, у которых есть один ребенок, жилье и стабильный источник дохода (зарплата или пенсия).

Однако при этом Аристов отмечает, что если брать широкую "вилку" по сумме долга, то портрет немного меняется.

"Это либо мужчина, либо женщина, возраст – работоспособный, 30–45 лет. Средняя сумма долга – приблизительно 173 тысячи рублей по одному исполнительному производству. Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жилье, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя", – добавил глава ФССП.

Ранее сообщалось, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 миллиардов рублей. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что большой вклад в рост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями вносят управляющие компании, не перечисляющие деньги, собранные с граждан.

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