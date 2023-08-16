В правительстве рассказали, как быстро избавиться от долгов

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Правительство упростило для россиян процедуру внесудебного банкротства, что поможет гражданам быстрее вернуться к активной экономической жизни. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на первого замглавы Минэкономразвития РФ Илью Торосова.

Он объяснил, что с ноября, когда обновленный закон вступит в силу, процедурой смогут воспользоваться в том числе получатели пособий и пенсионеры, которых раньше признавал банкротами исключительно суд. Также границы задолженности всех категорий должников будут расширены в диапазоне от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, поэтому больше банкротов смогут избавиться от долгов без суда.

Торосов подчеркнул, что банкротство является законным способом избавиться от долгов. По его словам, процедура нужна людям, вынужденным много лет отдавать большую часть дохода на их погашение.

В мае ГД приняла в первом чтении инициативу, согласно которой в РФ расширится доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. В частности, проект предусматривает сокращение срока, по истечении которого россиянин может повторно активировать внесудебное банкротство, с 10 до 5 лет.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране упростят процедуру внесудебного банкротства для людей старшего возраста и семей с детьми. Инициатива расширит возможности избавиться от задолженности без обращения в суд, что позволит уже через 12 месяцев списать все долги.

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