Процедуру банкротства для семей с детьми и пенсионеров упростят в России

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В России упростят процедуру внесудебного банкротства для людей старшего возраста и семей с детьми, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства России.

На данный момент для признания банкротства данные категории граждан должны пройти все этапы списания долгов в судебном порядке. Мишустин заметил, что это сложный процесс, именно поэтому взыскания становятся бессрочными.

"Подготовлен проект закона, который расширяет их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд. Теперь они смогут уже через 12 месяцев списать все долги, если сумма таких обязательств не превышает 1 миллион рублей", – отметил премьер.

Мишустин уточнил, что закон начнет действовать уже в этом году.

Ранее сообщалось о повышении спроса на кредиты в России. Так, в марте 2023 года российские банки выдали физическим лицам займов на 35% больше, чем в феврале, и на 109% выше прошлогоднего мартовского результата.

Уточняется, что в 2022 году граждане пытались избавляться от долгов. В 2023 году в связи со снижением процентной ставки россияне стали копить долги.