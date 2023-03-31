Банк России сообщил о наличии долгов у менее чем четверти российских домохозяйств

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более чем у 20% российских домохозяйств есть долги, следует из данных Центробанка РФ, которые были получены по итогам исследования домохозяйств по потребительским финансам. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании указано, что наибольшее количество долгов у россиян зафиксировано по потребительским кредитам – 10,5%, а также по кредитным картам – 6,4%. На третьем месте идут обязательства по кредитам на покупку жилья – 5,3% и на покупку автомобиля – 4%. Всего кредитные обязательства имеются у 23,1% жителей страны.

Медианная сумма по покупке жилья составляет 973,9 тысячи рублей, по покупке машины – 227,6 тысячи рублей. По потребительским кредитам эта сумма составила 100 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

Отмечается, что исследование проводилось в середине 2022 года.

Ранее сообщалось, что долги по ипотечному кредитованию на территории России впервые перешагнули порог в 14 триллионов рублей. Согласно аналитике Центробанка, в феврале долг по кредитованию увеличился на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей. Вместе с этим число предоставленной ипотеки в феврале выросло в 1,5 раза – до 114,6 тысячи ссуд на сумму в 422,39 миллиарда рублей.



"Деньги 24": ипотека в РФ подорожала с начала 2023 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!