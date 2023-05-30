Госдума приняла в первом чтении расширение доступности внесудебного банкротства россиян

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Думские депутаты одобрили в первом чтении инициативу, согласно которой в РФ расширится доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что проект был инициирован российским правительством. Согласно документу, предлагается увеличить до 1 миллиона рублей максимальный размер задолженности для активации гражданином процедуры внесудебного банкротства. Вместе с этим предполагается одновременное снижение ее минимального размера до 25 тысяч рублей.

По действующему законодательству максимальная сумма для инициирования банкротства составляет 500 тысяч рублей, а минимальная – 50 тысяч рублей. Кроме того, проект предусматривает сокращение срока, по истечении которого россиянин может повторно активировать внесудебное банкротство, с 10 до 5 лет.

В апреле председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране упростят процедуру внесудебного банкротства для людей старшего возраста и семей с детьми. Инициатива расширит возможности избавиться от задолженности без обращения в суд, что позволит уже через 12 месяцев списать все долги.