Судебные приставы Пятигорска объяснили причину изъятия картин на 5 млн рублей

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Судебные приставы города Пятигорска изъяли картины на сумму пять миллионов рублей из музея "Пушкинский дом на Кавказе" из-за задолженностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Ставропольскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении должника Марины Байдос находится 26 исполнительных производств. В связи с тем, что женщина не предприняла никаких мер, чтобы погасить задолженность, сотрудники службы пришли по адресу регистрации, чтобы установить имущественное положение.

Приставы напомнили, что по закону, они имеют право наложить арест на имущество должника, а также изъять его.

"Арест применяется, чтобы обеспечить сохранность имущества, которое подлежит реализации в случае неуплаты задолженности. На основании статьи 446 ГПК РФ картины не входят в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", – говорится в сообщении.

Накануне директор НКО "Фонд культуры и социальных инициатив Пушкинский дом на Кавказе" Марина Байрос обвинила судебных приставов в воровстве картин потомка Натальи Гончаровой-Пушкиной на сумму пять миллионов рублей в счет ее задолженности на сумму три миллиона рублей.

По словам женщины, картины не являются ее собственностью и принадлежат фонду, из-за этого приставы не имели права изымать их.

Владимир Путин в июле подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов. Согласно ему, за угрозы насилия, повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период от года до 3 лет.

Российским прокурорам также поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов. За 2022 год количество жалоб граждан на неправомерные действия коллекторов превысило 40 тысяч.

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