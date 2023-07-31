Долги россиян по ЖКУ достигли почти 900 миллиардов рублей

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает газета "Известия".

По итогам первого квартала текущего года, общая сумма долгов россиян составила 876,4 миллиарда рублей, при этом за год она увеличилась на 72 миллиарда.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что большой вклад в рост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями вносят управляющие компании, неперечисляющие деньги, собранные с граждан.

По мнению Якубовского, для решения проблемы стоит упростить выдачу субсидий на ЖКХ, которые сейчас должники получать не могут.

Ранее сообщалось, что в России появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Подобные изменения прорабатывает Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

С этих специальных счетов управляющие компании смогут переводить полученные в качестве оплаты за ЖКУ деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.

До этого стало известно, что управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие подобные организации могут начать штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за отказ от проведения перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.

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