В РФ могут ввести штрафы для управляющих компаний за отказ от перерасчета ЖКУ

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Управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ИСЖ) и другие подобные организации могут начать штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за отказ от проведения перерасчета необоснованно завышенной платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отзыв кабмина РФ к соответствующему законопроекту.

В случае принятия инициативы должностных лиц за нарушение сроков перерасчета могут начать штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, юридических – до 50 тысяч рублей. Если же обязанность по оплате взыскания не была выполнена, штраф для должностных лиц составит 30 тысяч рублей, для юрлиц – 200 тысяч рублей. За неоднократное нарушение должностных лиц могут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, юрлиц – до 250 тысяч рублей.

Как пояснили авторы законопроекта, он необходим, чтобы заполнить пробелы в законодательстве.

"В статьях 156, 157 Жилищного кодекса РФ определено, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКХ виновник оплачивает потерпевшей стороне (собственнику помещения, нанимателю) штраф в размере 50% от переплаты. Однако отсутствует наказание, если он отказывается исполнять свои обязанности по выплате штрафа и перерасчету платы за услуги", – следует из пояснительной записки к документу.

В отзыве правительства РФ говорится, что закон позволит предупреждать нарушение прав людей, которые могли бы пострадать из-за недобросовестных сотрудников УК.

Кроме того, в России планируют увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Подобная мера направлена на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования. Максимальный размер штрафа планируют повысить до 10 тысяч рублей.

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