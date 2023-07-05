В РФ хотят увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру

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В России планируется увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, в ближайшее время его внесут в Госдуму. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам одного из разработчиков документа, сенатора Совфеда Андрея Кутепова, подобная мера направлена на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования. Проект предполагает внесение изменений в КоАП РФ.

На сегодняшний день штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиру составляют от 1 до 2 тысяч рублей. Их предлагается увеличить в пять раз – от 5 до 10 тысяч рублей.

Для должностных лиц при этом максимальный штраф увеличится до 100 тысяч рублей, для юрлиц – до полумиллиона.

В ассоциации газовых хозяйств "Сибдальвостокгаз" положительно оценили эту инициативу. По словам главы организации Андрея Румянцева, люди будут более ответственно подходить к вопросу газового оборудования и допуска газовщиков, опасаясь возможного штрафа.

Вместе с тем, как сообщил глава гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин, факты сознательного недопуска газовщиков составляют только около 1,5%. В остальных случаях специалисты не могут попасть в квартиру из-за того, что жильцы могут находится в отпуске, командировке и прочее.

В феврале этого года стало известно, что в Госдуме намерены обсудить введение административной ответственности за отказ впускать в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования.

По словам главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, разработка соответствующего законопроекта должна начаться в этом году.