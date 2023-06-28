Больше трети жилых домов в Москве уже подготовили к отопительному сезону

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В Москве к предстоящему осенне-зимнему сезону подготовили уже свыше 11 тысяч жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Полностью готовы (к сезону отопления. – Прим. ред.) более 11 тысяч жилых домов, что составляет свыше трети от плана, в них возобновлено горячее водоснабжение после гидравлических испытаний", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Он отметил, что в подготовке столицы к холодам участвуют сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций города. Основное направление их работы – испытание теплосетей. По итогам работ планируется проверить свыше 17 тысяч километров труб.

Всего же в Москве к новому отопительному сезону подготовят больше 74 тысяч объектов, из которых 34 тысячи приходятся на жилые дома. Все работы завершат до конца лета.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить в РФ срок отключения горячей воды летом до трех дней. Депутат уверен, что все необходимые работы можно провести за это время, однако с ним не согласен министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.



Плановые отключения горячей воды стартовали в столице