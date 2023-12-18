Эксперт рассказал, как россиянам меньше платить за коммунальные услуги

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Отказ от ненужных услуг поможет сэкономить на оплате ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

"Радиоточка, телевизионная антенна, городской телефон – это так называемые дополнительные услуги. Если мы ими не пользуемся, можно их отключить и неплохо сэкономить", – подчеркнул эксперт.

Также нужно обязательно следить за состоянием водопровода. "Если начнет что-то протекать, мы будем переплачивать за лишние кубометры воды. К тому же протечка может закончиться плачевно и для соседей снизу, и для нашего кошелька, поскольку придется возмещать ущерб", – говорит специалист.





Андрей Костянов заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Еще один лайфхак по экономии – это установка на краны аэратора. Это насадка, которая насыщает воду воздухом. В результате ее расход немного снижается. Также мы можем отрегулировать смыв на бачке унитаза, чтобы расход воды был меньше.

"Для экономии электроэнергии вместо обычных лампочек лучше использовать энергосберегающие. Они недорогие и служат долго. При этом позволяют сэкономить на электроэнергии до 20–30%", – отметил Костянов.

Также следует отключать от сети все приборы, которыми человек в данный момент не пользуется, например телевизор. Дело в том, что в режиме ожидания они все равно потребляют энергию. "Особенно это касается роутеров, которые многие забывают отключать перед отъездом на отдых", – указал эксперт.

Помимо того, не рекомендуется оставлять включенным свет, если он не нужен, а также ставить холодильник к батарее.





Андрей Костянов заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Если мы приходим домой очень поздно и вся стирка, глажка и готовка происходят вечером и ночью, наверное, имеет смысл перейти на двухтарифный счетчик. Это будет дешевле.

Ранее были названы случаи, в которых россияне могут потребовать от управляющей организации произвести перерасчет за коммунальные услуги. В частности, речь идет о ситуациях, когда последние оказываются некачественно. Например, из крана течет коричневая вода и ее температура недостаточно высокая. То же самое касается плохого напряжения в сети и так далее.

