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18 декабря, 19:04

Общество

Эксперт рассказал, как россиянам меньше платить за коммунальные услуги

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Отказ от ненужных услуг поможет сэкономить на оплате ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

"Радиоточка, телевизионная антенна, городской телефон – это так называемые дополнительные услуги. Если мы ими не пользуемся, можно их отключить и неплохо сэкономить", – подчеркнул эксперт.

Также нужно обязательно следить за состоянием водопровода. "Если начнет что-то протекать, мы будем переплачивать за лишние кубометры воды. К тому же протечка может закончиться плачевно и для соседей снизу, и для нашего кошелька, поскольку придется возмещать ущерб", – говорит специалист.

Еще один лайфхак по экономии – это установка на краны аэратора. Это насадка, которая насыщает воду воздухом. В результате ее расход немного снижается. Также мы можем отрегулировать смыв на бачке унитаза, чтобы расход воды был меньше.
Андрей Костянов
заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль"

"Для экономии электроэнергии вместо обычных лампочек лучше использовать энергосберегающие. Они недорогие и служат долго. При этом позволяют сэкономить на электроэнергии до 20–30%", – отметил Костянов.

Также следует отключать от сети все приборы, которыми человек в данный момент не пользуется, например телевизор. Дело в том, что в режиме ожидания они все равно потребляют энергию. "Особенно это касается роутеров, которые многие забывают отключать перед отъездом на отдых", – указал эксперт.

Помимо того, не рекомендуется оставлять включенным свет, если он не нужен, а также ставить холодильник к батарее.

Если мы приходим домой очень поздно и вся стирка, глажка и готовка происходят вечером и ночью, наверное, имеет смысл перейти на двухтарифный счетчик. Это будет дешевле.
Андрей Костянов
заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль"

Ранее были названы случаи, в которых россияне могут потребовать от управляющей организации произвести перерасчет за коммунальные услуги. В частности, речь идет о ситуациях, когда последние оказываются некачественно. Например, из крана течет коричневая вода и ее температура недостаточно высокая. То же самое касается плохого напряжения в сети и так далее.

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