Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла, Матвиенко, Баскова и Киркорова

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград страны нескольких украинских и российских политических и культурных деятелей. Соответствующий документ размещен на сайте главы Украины.

Согласно перечню, госнаград лишены 24 человека, включая председателя российского Совфеда Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла. Также в список вошли певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Лишены украинских наград российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, бывшие депутаты Рады Тарас Козак, Андрей Деркач и Олег Царев, бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, певицы Ани Лорак и Таисия Повалий.

Ранее украинский президент уже вводил санкции против певца Филиппа Киркорова, российского режиссера Никиты Михалкова и еще 117 человек. Тогда под ограничения подпали артист Евгений Петросян, философ Александр Дугин, певец Сергей Лазарев, артист балета Владислав Лантратов и многие другие.

Их счета на Украине заблокированы, а также им запрещен въезд в страну на 10 лет.

