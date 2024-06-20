МВД Украины объявило в розыск бизнесменов Игоря и Аркадия Ротенбергов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

МВД Украины объявило в розыск российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского ведомства.

В ведомстве уточнили, что Аркадий Ротенберг якобы скрывается от органов досудебного расследования с августа 2022 года. Игоря Ротенберга же обвиняют в отмывании имущества, уклонении от налогов, а также финансировании действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата власти.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях, принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), в отношении Аркадия Ротенберга и прочих российских бизнесменов.

До этого власти Финляндии арестовали активы Бориса и Аркадия Ротенбергов. Уточнялось, что у братьев Ротенбергов были арестованы акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других юридических лицах, к которым относится крупнейший крытый спортивно-концертный комплекс Финляндии Hartwall Arena и СПА-отель Långvik.