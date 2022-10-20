Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении российских бизнесменов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях, принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), в отношении российских бизнесменов. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

В списке лиц, подпавших под санкции, числятся:

Леонид Михельсон (председатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк");

Сулейман Керимов (предприниматель и член Совфеда России от Дагестана);

Аркадий Ротенберг (председатель совета директоров банка "Северный морской путь");

Михаил Прохоров (предприниматель и основатель партии "Гражданская платформа");

Татьяна Бакальчук (основательница и генеральный директор компании Wildberries);

Год Нисанов (председатель совета директоров компании "Киевская площадь");

Игорь Алтушкин (глава "Русской медной компании");

Сергей Гордеев (основной акционер строительной компании ПИК).

Кроме того, в санкционный список СНБО Украины вошли и другие российские бизнесмены.

Ранее украинский лидер ввел в действие решение СНБО о невозможности дипломатических переговоров с Владимиром Путиным. Об этом стало известно из указа, подписанного Зеленским.

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск ряд высокопоставленных лиц России. В список попали зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны страны Сергей Шойгу и другие.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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