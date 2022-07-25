Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины

Фото: ТАСС/DPA/The Presidential Office of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны.

Украинский лидер подписал указ об увольнении 25 июля. При этом причина такого решения не уточняется, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский сменил глав управления Службы безопасности в пяти областях страны. Новые начальники были назначены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

До этого украинский лидер сообщил, что киевские власти решают вопрос об увольнении 28 должностных лиц в СБУ. По словам Зеленского, основанием для увольнения являются неудовлетворительные результаты работы.

