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Президент Украины Владимир Зеленский дал полякам особый статус в стране в обмен на ввод Польшей войск на западные территории страны, заявил экс-дипломат Ростислав Ищенко.

"В обмен Киев рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20–30 территориальной обороны на восточный фронт", – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Украина.ру".

Ищенко выразил уверенность, что Верховная рада одобрит законопроект об особом статусе поляков в ближайшее время. По его словам, Польша намерена оккупировать как можно больше территории Украины.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.

Президент Украины ранее заявил, что между странами не должно быть границ или барьеров, поскольку украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Зеленский внес законопроект в годовщину Волынской резни.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент". Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

