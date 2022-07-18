Зеленский заявил о возможном увольнении 28 сотрудников СБУ

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Киевские власти решают вопрос об увольнении 28 должностных лиц в СБУ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Происходит кадровая ревизия службы. <...> Разный уровень, разные направления", – заявил он в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам украинского лидера, основанием для увольнения являются неудовлетворительные результаты работы.

Ранее сообщалось, что Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По словам политика, отстранение силовиков связано с фактами государственной измены. Он добавил, что в стране начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности.

До этого Зеленский уволил главу управления СБУ по Харьковской области Романа Дудина, заявив, что тот работал не на защиту города, а "думал только о себе лично".