25-летняя девушка без опыта работы в госсекторе стала замминистра на Украине

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Заместителем министра по евроинтеграции в министерстве социальной политики назначили 25-летнюю Анну Сергееву без опыта работы в госсекторе. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

По данным издания "Украинские новости", зарплата Сергеевой составляет 68 600 гривен в месяц. Это в 2,5 раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского, который зарабатывает 28 000 гривен.

По данным официальной информации на сайте министерства, Сергеева окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Журналистика" в 2018 году. На следующий год она получила степень магистра по этой же специальности. Позже девушка получила образование по специальности "Право".

С 2019 по 2022 год она руководила ООО "Сервис Ревизор". По данным издания, компания занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности, предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты.

При этом последние четыре года, говорится на сайте министерства социальной политики, Сергеева помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким пожилым людям.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области. Всего их 14. Созданы Бахмутская, Великоновоселковская, Звановская, Комарская, Краматорская, Кураховская, Лиманская, Николаевская, Святогорская, Северская, Соледарская, Часовоярская, Черкасская и Шаховская администрации.

