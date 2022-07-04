Зеленский учредил 14 военных администраций в подконтрольных пунктах Донецкой области

Фото: depositphotos/yanosh_nemesh

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

Всего их 14. Созданы Бахмутская, Великоновоселковская, Звановская, Комарская, Краматорская, Кураховская, Лиманская, Николаевская, Святогорская, Северская, Соледарская, Часовоярская, Черкасская и Шаховская администрации.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что командование Вооруженных сил Украины отвело военных от Лисичанска. Он подчеркнул, что ВСУ впоследствии вернуться в регион за счет поставок современного оружия.