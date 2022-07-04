Новым главой правительства Херсонской области стал калининградский экс-чиновник Елисеев

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Новым главой правительства Херсонской области стал бывший зампредседателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации региона после формирования нового кабмина главой Владимиром Сальдо.
Заместителем правительства по вопросам сельского хозяйства стал экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва Алексей Ковалев, а по вопросам внутренней политики – первый замминистра по муниципальному развитию и внутренней политики Калининградской области Владимир Беспалов.
На пост главы Минобрнауки назначен Михаил Родиков. Ранее он работал на должности замглавы администрации городского округа Кашира Московской области.
"Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление – в Россию", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что первый за восемь лет пассажирский автобус отправился из Симферополя в Херсон. Автобус с пассажирами отъехал от автостанции "Курортная" в 06:30. Как объяснил глава Крыма Сергей Аксенов, автобусы будут курсировать ежедневно в режиме экспресса. При этом пассажирам придется совершать пересадку на местные автобусы, выезжая за пределы полуострова.
Первый автобус отправился из Херсонской области в Крым
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