Зеленский уволил главу СБУ и генпрокурора Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Сам Зеленский заявил, что отстранение силовиков связано с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Так, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности.

В указах отмечено, что президент отстранил Баканова в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава ВСУ. Отставка Венедиктовой произошла согласно части 2 статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения".

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области. Всего их 14. Созданы Бахмутская, Великоновоселковская, Звановская, Комарская, Краматорская, Кураховская, Лиманская, Николаевская, Святогорская, Северская, Соледарская, Часовоярская, Черкасская и Шаховская администрации.

