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Сотрудники Росгвардии нашли в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают массовое дезертирство среди украинских военных. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В ЛНР спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с апреля по июнь этого года десятки военнослужащих парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 самовольно покинули передний край обороны. Их данные указаны в множестве рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона.

"Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам", – отметили в Росгвардии.

Ранее Росгвардия обнаружила в Херсоне доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины.

Так, в ходе адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Также была изъята рукописная схема мест дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, в Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях.

