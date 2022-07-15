В ЛНР заявили, что украинское командование решило выводить подразделения из Северска

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Украинское командование решило поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки в боях с подразделениями ЛНР потеряли 49 человек личного состава и 11 единиц техники.
Ранее в ДНР сообщили, что Северск перешел под оперативный контроль сил республики. До этого союзные силы России и ЛНР зашли на окраины Соледара. Планируется, что после взятия указанных городов войска двинутся в сторону Славянска и Краматорска.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Вооруженные силы РФ уничтожили четыре командных пункта ВСУ
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