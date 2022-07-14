ВС РФ ударили в Виннице по военному объекту – дипломат Варганов

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ допустили удар по Дому офицеров в Виннице ввиду того, что в здании были украинские военные, заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов в ходе заседания в рамках политического форума по целям устойчивого развития.

Дипломат подчеркнул, что обвинения, озвученные представителем Украины, беспочвенны. Варганов напомнил, что именно украинская сторона на протяжении 8 лет обстреливала мирное население Донбасса.

"РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились Вооруженные силы Украины", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Варганов также указал на то, что представитель Киева решил не упоминать об ударе по Новой Каховке, несмотря на то что в результате данного происшествия погибли мирные жители.

11 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Глава ВГА региона Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью. Как минимум семь человек погибли, еще порядка сорока получили ранения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

