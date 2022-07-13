Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 350 военных ВСУ на заводе в Николаеве

Фото: Минобороны РФ

Свыше 350 военных ВСУ были уничтожены российскими ВС на судостроительном заводе в Николаеве, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Высокоточные ракеты воздушного базирования также поразили 20 единиц военной техники, которая входила в состав резерва оперативно-тактической группы "Каховка".

Ранее сообщалось, что российские высокоточные ракеты "Искандер" уничтожили пусковые установки противокорабельного американского ракетного комплекса Harpoon на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

