В МО РФ сообщили об уменьшении числа иностранных наемников за три недели на Украине

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За последние три недели количество иностранных наемников на Украине уменьшилось с 3 221 человека до 2 741. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, за это время удалось уничтожить 391 боевика. Конашенков добавил, что еще 240 наемников сбежали за пределы Украины. При этом в страну дополнительно прибыл 151 человек.
В министерстве добавили, что отслеживают и фиксируют всех прибывших на Украину иностранных наемников пофамильно.
"Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 000 прибывших на территорию Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается", – сказал Конашенков.
Официальный представитель Минобороны добавил, что в случае захвата наемников живыми их ждут максимальные сроки тюремного заключения. Конашенков напомнил, что такие боевики не являются комбатантами в соответствии с международным гуманитарным правом.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что представители Соединенных Штатов Америки просили российскую сторону признать наемников на Украине комбатантами. Однако, по его словам, это тема дальше не развивалась.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Николаевской области
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