В МО РФ заявили о размещении украинских военных в школе и детсаду Николаева

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Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместили в школе №11 и детсаду №126 в Николаеве. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ также разместили тяжелое вооружение и бронетехнику на территории профессионально-технического училища в населенном пункте Широколановка Николаевской области. На крыше этого здания оборудовали позиции снайперов и расчеты ПЗРК.

Мизинцев также рассказал о готовящейся провокации с гибелью мирного населения в Славянске ДНР для обвинения в этом Вооруженных сил России.

"С этой целью в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе", – пояснил Мизинцев.

По его словам, в помещениях национального технического университета в Харькове базируются подразделения ВСУ и польские наемники, артиллерия и РСЗО. Он добавил, что в детсаду №10 в населенном пункте Пивничное ДНР оборудовали опорный пункт с казармой для размещения украинских боевиков и иностранных наемников. Кроме того, подходы к зданию, по данным Минобороны РФ, беспорядочно заминированы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили свыше 1 000 артиллерийских снарядов к американским гаубицам М777 и до 100 военнослужащих Украины в Славянске. ВС РФ также уничтожили около 700 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

