Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских сил, сообщает совместный центр контроля и координации ДНР в своем телеграм-канале.

"Поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что украинские войска выпустили боевые снаряды натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка.

В свою очередь, Луганск подвергся обстрелу из ракетной системы производства США, который боевики замаскировали под гражданский грузовик. По словам военных экспертов, украинские националисты пытаются нанести максимальный ущерб мирным жителям перед отступлением.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.