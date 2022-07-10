Украинские войска выпустили снаряды по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска выпустили по разным данным от шести до восьми снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка. Об этом рассказали в администрации ДНР.

В свою очередь, Луганск подвергся обстрелу из ракетной системы производства США, который боевики замаскировали под гражданский грузовик. По словам военных экспертов, украинские националисты пытаются нанести максимальный ущерб мирным жителям перед отступлением. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.