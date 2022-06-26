СК РФ возбудил уголовные дела после обстрелов ДНР и ЛНР

26 июня, 20:09
Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов") после обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Возбуждены два уголовных дела <...> в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", – говорится в сообщении.
По данным следствия, военнослужащие 25–26 июня отдавали и исполняли приказы об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе ДНР, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР.
В результате обстрелов ДНР получили ранения четверо мирных граждан. Один человек погиб после обстрелов ЛНР.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области с украинского беспилотника. По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров.
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