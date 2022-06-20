Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка в Брянской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ. Об этом сообщается на сайте СК.

"Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками поселка Суземка Брянской области", – говорится в сообщении.

Российские правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента, а также установят личности украинских военных, причастных к обстрелу.

20 июня подразделения ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате атаки был ранен один человек. Госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Российские военные ответным огнем быстро подавили огневую точку противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.