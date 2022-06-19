СК РФ возбудит дело после обстрела беспилотником Курской области со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области с украинского беспилотника, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров. В результате незначительно поврежден дом. Никто не пострадал.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению противоправного деяния, а также доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.

До этого Вооруженные силы Украины также обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. При обстреле никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Российским пограничникам удалось подавить нападение.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.