ВС РФ сбили самолет Су-25 в Харьковской области

Основные события спецоперации развернулись под Харьковом, вокруг Северодонецка и Лисичанска. В Харьковской области высокоточными ракетами поражены станция радиоэлектронной борьбы и пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". А также сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и уничтожен пункт ремонта бронетехники.

Союзные войска держат в окружении предприятие "Азот" в Северодонецке, где в бомбоубежищах находятся мирные жители и подразделения ВСУ. Идет продвижение войск к Славянску и Краматорску. Тем временем украинская артиллерия продолжает наносить удары по Горловке, Ясиноватой и Донецку.

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