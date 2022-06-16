Байден призвал подчиненных "сбавить обороты" в риторике о поддержке Киева

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Американский президент Джо Байден обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину с требованием "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным источников, знакомых с содержанием телефонных разговоров американского руководства, Байден полагает, что агрессивные заявления его подчиненных не только подпитывают нереалистичные ожидания Киева, но и повышают риск прямого военного конфликта между США и РФ.

"Ему не понравилась такая риторика", – заявил один из источников.

По словам другого источника, в Белом доме считают, что специальная военная операция на Украине превратится в затяжное противостояние, в котором российская сторона будет стабильно достигать небольших успехов. Также он рассказал, что в администрации Байдена ведутся по дискуссии о том, следует ли президенту Украины Владимиру Зеленскому смягчить свою позицию в публичных выступлениях.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 1 миллиард долларов. Новый пакет помощи предусматривает поставки дополнительной артиллерии и средств береговой защиты, а также боеприпасов для артиллерии и ракетных систем.

Ситуация в политике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.