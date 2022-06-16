Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

16 июня, 20:53

Байден призвал подчиненных "сбавить обороты" в риторике о поддержке Киева

политика

Фото: AP Photo/Patrick Semansky, File

Американский президент Джо Байден обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину с требованием "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным источников, знакомых с содержанием телефонных разговоров американского руководства, Байден полагает, что агрессивные заявления его подчиненных не только подпитывают нереалистичные ожидания Киева, но и повышают риск прямого военного конфликта между США и РФ.

"Ему не понравилась такая риторика", – заявил один из источников.

По словам другого источника, в Белом доме считают, что специальная военная операция на Украине превратится в затяжное противостояние, в котором российская сторона будет стабильно достигать небольших успехов. Также он рассказал, что в администрации Байдена ведутся по дискуссии о том, следует ли президенту Украины Владимиру Зеленскому смягчить свою позицию в публичных выступлениях.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 1 миллиард долларов. Новый пакет помощи предусматривает поставки дополнительной артиллерии и средств береговой защиты, а также боеприпасов для артиллерии и ракетных систем.

Ситуация в политике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать