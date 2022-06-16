Карту "Мир" интегрируют с личным кабинетом на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале госуслуг появится возможность связки с картами платежной системы "Мир" для упрощенного получения льгот. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность интеграции карты "Мир" в личный кабинет на госуслугах для упрощенного получения мер социальной поддержки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря этому россияне получат возможность оформить виртуальную соцкарту. Для этого потребуется привязать карту "Мир" к смартфону, затем ввести ее данные в личном кабинете портала госуслуг и выбрать положенные льготы. Таким образом, воспользоваться виртуальной соцкартой можно будет в общественном транспорте: потребуется только приложить смартфон к валидатору.

Как отметил Шадаев, первым регионом, где будет опробована возможность оформления и использования виртуальных соцкарт, станет Нижегородская область. На первом этапе будет доступен только льготный проезд, позднее перечень льгот расширят.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года на портале госуслуг появится возможность зарегистрировать права на недвижимость. Параллельно Росреестр создаст единую систему управления государственной геодезической сетью, что позволит исключить появление ошибок в определении границ и, соответственно, судебных споров.

