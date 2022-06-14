Сервис подачи заявлений в колледжи РФ заработал на госуслугах

18:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сервис подачи документов на прием в российские колледжи заработал на госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
К сервису уже подключились 1 180 колледжей в 36 регионах России. Документы можно подать в неограниченное число учреждений на очную форму обучения.
При этом при подаче документов персональные данные копируются из личного кабинета на портале. Однако поступающие должны указать уровень образования, индивидуальные достижения, контакты родителей. В некоторых случаях необходимо будет загрузить дополнительные документы.
Заявления принимаются до 15 августа. В случае наличия свободных мест эту возможность могут продлить до 25 ноября.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство рассматривает возможность введения в старших классах дополнительного курса по истории России. Он отметил, что вопрос о введении такого курса в школьную программу будет обсуждаться. При этом, по мнению Кравцова, этот курс может быть рассчитан не только на школьников, но также на студентов среднего профессионального образования.
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