Сервис подачи заявлений в колледжи РФ заработал на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервис подачи документов на прием в российские колледжи заработал на госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

К сервису уже подключились 1 180 колледжей в 36 регионах России. Документы можно подать в неограниченное число учреждений на очную форму обучения.

При этом при подаче документов персональные данные копируются из личного кабинета на портале. Однако поступающие должны указать уровень образования, индивидуальные достижения, контакты родителей. В некоторых случаях необходимо будет загрузить дополнительные документы.

Заявления принимаются до 15 августа. В случае наличия свободных мест эту возможность могут продлить до 25 ноября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство рассматривает возможность введения в старших классах дополнительного курса по истории России. Он отметил, что вопрос о введении такого курса в школьную программу будет обсуждаться. При этом, по мнению Кравцова, этот курс может быть рассчитан не только на школьников, но также на студентов среднего профессионального образования.

