Минпросвещения РФ планирует ввести дополнительный курс по истории России в старших классах

13:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Министерство просвещения РФ рассматривает возможность введения в старших классах дополнительного курса по истории России, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.
"Мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах – в 10-х или 11-х – такой курс интегрированный "Россия – моя история", в котором еще раз (можно. – Прим. ред.) пройти всю историю нашей страны", – сказал министр.
Он отметил, что вопрос о введении такого курса в школьную программу будет обсуждаться.
При этом, по мнению Кравцова, этот курс может быть рассчитан не только на школьников, но также на студентов среднего профессионального образования.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ намерено увеличить объем преподавания истории России в вузах.
Согласно проекту поправок к федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования, для изучения истории предлагается ввести не менее 144 обязательных академических часов для всех студентов вне зависимости от специализации.
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