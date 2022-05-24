Некоторые школьные пособия по истории искажают факты о ВОВ – Патрушев

12:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об искажении в некоторых школьных пособиях по истории фактов о Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно", – заявил он.
По его словам, лишь единицы учащихся старших классов могут назвать имена героев ВОВ.
Он также подчеркнул необходимость создания государственной программы духовного и патриотического воспитания, которая должна охватывать все этапы взросления человека, "нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодежи на факультативные занятия".
Патрушев добавил, что также нужно введение личной ответственности для директоров образовательных учреждений за уровень патриотического воспитания.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что уроки исторического просвещения в начальных классах российских школ начнутся со следующего учебного года.
Формат дисциплины "История" между тем останется прежним, отметил глава Минпросвещения. В то же время он не исключил, что до конца 2022-го календарного года учебники истории будут дополнены новейшими событиями. По его словам, для этого уже создана специальная экспертная группа.
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