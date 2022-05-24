Минобрнауки РФ планирует увеличить объем преподавания истории в вузах – СМИ

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Министерство науки и высшего образования РФ намерено увеличить объем преподавания истории России в вузах, сообщает газета "Коммерсант".

Соответствующий проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, для изучения истории предлагается ввести не менее 144 обязательных академических часов для всех студентов вне зависимости от специализации.

Также отмечается, что впоследствии в университетах может появиться единая концепция преподавания истории. Разработать ее планирует Российское исторической общество.

В пояснительной записке говорится, что проект связан с расширением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки.

Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева сообщила, что в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году могут появиться профильные кафедры российских вузов. По ее словам, в настоящее время идет совместная работа с министерством науки и высшего образования по открытию таких кафедр.